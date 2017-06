La increíble amenaza del tatuador de Lionel Messi a sus clientes

Junio 29, 2017 - 10:37 am

El tatuador de Lionel Messi, Roberto López, tiene una increíble advertencia para sus clientes en las puerta del local donde hace sus trabajos. Roberto López, que le ha realizado muchos de los tatuajes que luce Messi en su cuerpo, es uno de los 260 invitados a la boda de Leo Messi y Antonela Roccuzzo, que se celebra este viernes 30 de junio en Rosario.

Roberto López siente un gran respeto y una gran admiración por Leo Messi y eso queda reflejado en su local. Así lo hemos podido comprobar en la última fotografía que Roberto López ha colgado en su cuenta de Instagram. Roberto López ha mostrado la advertencia para los críticos que tiene colgado en la puerta del local en Mar del Plata.

“Para que el proceso de su tatuaje no duela más de lo normal, procure no hablar mal de Messi en este local”. Más claro no puede ser el tatuador de Lionel Messi, que fue quien le dibujó a Leo Messi el brazo derecho y le cubrió de negro su pierna izquierda. Dos trabajos de los que Leo Messi se siente muy satisfecho y Roberto López, muy orgulloso.

Una publicación compartida de Por Turnos Llamar 02234912032 (@robertolopeztattoo) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Agencias