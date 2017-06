Junio 16, 2017 - 10:11 am

Esta semana ha sido noticia la unión de la primera “trieja” poliamorosa de Colombia, donde desde abril de 2016 está permitido el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Hugo Prada constituyeron un “régimen de patrimonio especial de trieja” oficializado en Medellín, que en términos jurídicos supone una sociedad patrimonial acordada por tres personas.

Este nuevo formato de unión da un paso más allá en los derechos adquiridos por la comunidad LGTBI el año pasado cuando la Corte Constitucional de ese país aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Noticia al día se fue a la calle a preguntarle a la gente qué opina ante este concepto de “trieja“, como nueva modalidad de unión entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que se apruebe en Venezuela.

Estas son las reacciones:

“Yo pienso que no está bien, que se casen dos hombres se puede aceptar, pero tres es demasiado, ellos (los homosexuales) tienen su corazoncito. Si ellos son felices, bueno, pero tres personas no, me parece raro, demasiado”.

Victoria Benítez, 54 años, comerciante.

“No estoy de acuerdo con eso, Dios creó hombre y mujer para procrear. De por sí la unión entre parejas del mismo sexo es acabo de mundo, va contra la ley de Dios. Esa ‘trieja’ es más locura para la sociedad”.

Nélida Barrios, 65 años, ama de casa.

“Eso está muy mal y creo que eso no se debe aceptar. Es mal ejemplo para las familias y pienso que aquí no se debería aprobar algo como eso”.

Ángel Gutiérrez, 59 años, comerciante.

“Eso es horrible, sería un rayón bastante grande, no debería ser. Debería castigarse y aquí no debería aprobarse algo como eso”.

Dolores Olivares, 47 años, ama de casa

“Para mí está mal, como cristiana pienso que va contra la ley de Dios y es un mal ejemplo para la juventud. Deberían pensar en los niños que imitan todo lo que ven”.

Elizabeth Leal, 29 años, cocinera.

“Para mí está muy bien eso, mientras el amor sea limpio y puro y no afecte a nadie yo pienso que se debe aceptar. En cuanto a las familias, siempre se van a oponer a la felicidad de uno, pero uno debe hacer lo que lo haga feliz”.

Jhon Bermúdez, 37 años, comerciante.

