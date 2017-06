‘La Divaza’ aparece después de 25 horas retenido por la inmigración de Miami

Junio 6, 2017 - 11:02 am

El youtuber venezolano Pedro Figueroa, mejor conocido como La Divaza, informó hace un par de horas a través del Instagram Stories que ya se encuentra en total libertad, luego de haber pasado más de 24 horas retenido por efectivos de seguridad en las oficinas de inmigración a su llegada al aeropuerto de Miami.

“Chamas ya aparecí, ya estoy bien… todo se va a resolver, solo tengo que resolver unas cosas y listo. No quiero que se preocupen, no quiero que piensen cosas que no son… próximamente les diré qué pasó, ahorita no puedo decir nada”, expresó La Divaza, quien antes de su aterrizaje en Miami se encontraba en la ciudad de México, a propósito de su nominación en los Premios MTV Miaw 2017.

Hace poco La Divaza comunicó en su canal de Youtube haberse residenciado formalmente en Estados Unidos, indicó que debido a procesos legales no podrá realizar ningún tipo de declaraciones respecto a lo sucedido.

