La crisis no le empañó el Día de los Padres a la familia Vanegas Conquett: Tremendo compartir pa’ los papás de la casa

La familia Vanegas Conquett se las arregló para pasar este domingo Día de los Padres junto al papá mayor de la familia, el señor Rafael, quien a sus 65 años, tiene 6 hijos, 19 nietos y 24 bisnietos. Con un compartir de “traje”, cada uno de los seres queridos llegaron a su casa, ubicada en el sector La Ciega, específicamente frente a la Plaza el Bombero, en el Milagro, para darle la sorpresa del año: Un domingo en familia.

Frente a la situación económica que atraviesa el país, los Vanegas Conquett aseguran que esto fue un reto para todos, pero “cuando se tienen ganas y amor por los buenos padres, nos las arreglamos como sea y cada quien aporta lo que más puede para pasarla bien”.

La idea de no pasar por alto este día nació de las mujeres de la casa, hijas, esposas, hermanas, sobrinas; en fin, las que siempre consienten a los padres de familia.

Con la idea anticipada, otra mujer de la familia propuso una forma de organización para realizar el encuentro: Crearon un grupo de WhatsApp con el nombre “Día de los padres”. allí se anexaron a todos los hijos, sobrinos y nietos para afinar los detalles y las encomienda que cada quien llevaría en este día.

Entre todos aportaron mandocas, arepas, carne mechada, queso, jamón, tajadas, empanadas, bebidas, música y hasta transporte. El objetivo final: Un desayuno-almuerzo.

A pesar de que el principal agasajado fue el abuelo de la casa, Rafael, en el encuentro había no menos de 10 padres del mismo círculo parental.

La sorpresa fue de esperarse para el Sr. Rafael, la sonrisa no se quitaba de su rostro y él mismo describió este día como uno “muy especial”.

“No pensaba que me harían una celebración porque la cosa esta muy dura, la familia nunca me dijo nada hoy cuando me levanté vi el movimiento y todos empezaron a llegar con algo en la mano. Es una sorpresa que me tiene muy feliz”, afirmó el padre de familia.

“Es algo bueno que nunca se deje d celebrar el Día de los Padres y que la tradición de celebrar fechas como estas no pasen por alto por factores externos. A mi familia muy agradecidos con esta sorpresa una felicidad muy grande la que me han regalado”, reiteró.

María Conquett, hija de Rafael, resaltó la importancia de festejar el Día del padre. “He escuchado a muchos decir que no harían nada porque la situación está difícil, porque no hay dinero o por muchas otras cosas, pero no debemos dejar que esas cosas cambien la cultura de nosotros los zulianos que nos hacemos querer y que por cualquier motivo siempre encontramos una razón para celebrar en familia, así sea con poquitas cosas, pero con amor y unidad lo pasaremos bien”.

Como esta familia, cientos de zulianos decidieron quedarse en el calor de sus hogares en este Día de los Padres, pero no para dormir, sino para reunirse en el “nido” que los vio crecer y que fue construido con sudor y esfuerzo de sus padres y así, pasar un día entre la felicidad y las fotografías.

