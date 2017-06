La bella Nicole Kidman cumple hoy 50 años: También celebran Olympia Dukakis y Lionel Richie

Junio 20, 2017 - 5:04 am

Nicole Kidman (Honolulu, Hawái, Estados Unidos, 20 de junio de 1967) es una actriz y cantanteaustraliana. Ganó un Óscar, tres Globo de Oro y unBafta, en 2006 se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria cinematográfica.

Después de hacer varias apariciones en teatro, cine y televisión, Kidman obtuvo el papel que la precipitó a la fama en el thriller de 1989 Calma total. Sus actuaciones en varias películas, tales como Todo por un sueño(1995), Moulin Rouge!, Los otros (2001), y Las horas(2002), han recibido alabanzas por parte de la crítica y en la década de los 2000 sería considerada una de las mejores actrices del mundo. En 2003, Kidman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood enHollywood, California. Kidman es también embajadora de buena voluntad de Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM) y Unicef. El 21 de octubre de 2009 la actriz pidió una respuesta integral a la violencia que padecen las mujeres ante el Congreso de los Estados Unidos.

En 2006, Kidman recibió el honor civil más importante de Australia, siendo condecorada como Dama Compañera de la Orden de Australia.

Otros cumpleañeros

Olympia Dukakis (en griego Ολυμπία Δουκάκη; 20 de junio de 1931) es una actriz estadounidense ganadora de un premio Óscar.

Dukakis nació el 20 de junio de 1931 en Lowell,Massachusetts hija de dos inmigrantes griegos: Alexandra Christos y Constantine Dukakis. Tuvo un hermano de nombre Apolo y es prima de Michael Dukakis, quien fue dos veces gobernador deMassachusetts (1975-1979 y 1983-1991) y candidato del partido demócrata a presidente de Estados Unidos en las elecciones de 1988.

Fue alumna del Arlington High School y cursó estudios universitarios en la Boston University.

En 1962 Olympia se casó con el también actor Louis Zorich con quien tiene tres hijos. Políticamente Olympia Dukakis nunca ha ocultado su opción por el partido demócrata y se ha destacado como defensora de los derechos de las mujeres y las causas medioambientales.

A su trabajo teatral añade una importante participación en el cine que data de 1964 donde se ha caracterizado por papeles de madre “étnica”. Entre sus numerosas apariciones en la gran pantalla destacan Working Girl (Armas de mujer), Magnolias de acero, Profesor Holland, Esto es todo amigos,Poderosa Afrodita, Mafia, ¡Estafa como puedas!, Mira quién habla y Hechizo de luna. Fue esta última película, en la que interpretaba a la madre de Cher, la que la lanzó al estrellato cuando contaba ya con 56 años. De hecho este trabajo le reportó un premio Óscar a la mejor actriz de reparto (que le fue substraído de la cocina en 1989 por unos ladrones que dejaron únicamente la placa con el nombre).

Lionel Brockman Richie, Jr. (Tuskegee, 20 de juniode 1949) es un cantante y actor estadounidense.

En los años 1970 formó parte de la banda musical The Commodores, propiedad del famoso sello musicalMotown de Detroit (Míchigan). A partir de 1981 inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el temaHello para consolidarse posteriormente con el tema Say you, say me, el cual ganó un premio Óscar de la Academia a la mejor canción en una película. En su época de solista tuvo 5 números uno, que sumados a sus composiciones cuando formaba parte de The Commodores, y al tema Lady, entregada a Kenny Rogers, y a We are the world, compuesta junto a Michael Jackson, lo hacen ser autor de 9 números uno en la historia Bilboard.

