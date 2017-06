Junio 26, 2017 - 11:42 pm

La actriz de cine y televisión Kate del Castillo se refirió sobre la personalidad del boxeador Canelo Álvarez, a quien catalogó como un “pica flor”.

Además, la actriz mexicana firmó que si bien no tiene idea de quién es la dueña del corazón de Canelo, tampoco le interesa saberlo pues a su juicio este “cambia de novia, como cambia de guantes… entonces no sé ya“.

Asimismo, la artista instó a la modelo venezolana Shannon de Lima, a no hacerse muchas ilusiones con Canelo debido a su inestabilidad amorosa.

“Al rato Canelo va a tener otra novia y ya prefiero no saber quiénes son… no me interesa, mientras gane las peleas todo está bien“, expresó.