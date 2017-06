Julio Bevione regresa a Maracaibo con “Volver a mí”

Junio 19, 2017 - 4:00 pm

Con llenos totales en sus presentaciones anteriores en Maracaibo, el argentino Julio Bevione confirma su próxima cita con los zulianos, el sábado 15 de julio, a las 5:00 de la tarde en el Teatro Baralt. Esta vez nos trae “Volver a mí”, una conferencia en la que ofrece desde su visión simple y clara, una reflexión profunda sobre nosotros mismos y el impacto que podemos tener en los espacios que habitamos. A través de 9 interrogantes, irá llevando al público a respuestas que harán posible transitar con certeza y en paz nuestros días. “Volver a mí” nos llevará no solo a la paz y la fortaleza interior, sino a la esperanza de lo posible.

“Todos tenemos suficiente poder para impactar, transformar, resolver o cambiar una situación. Es un poder interno que pocas veces usamos porque no lo habíamos advertido. Pero ya no podemos demorarnos más. El caos que nos rodea no nos dejará escapar de dar este paso definitivo para nuestras vidas y la vida de las próximas generaciones”, destaca el escritor y periodista que ha recorrido con su mensaje toda América Latina, España y Norteamérica.

Carente de toda arrogancia, Julio Bevione manifiesta que venir a hablar en un país donde se atraviesa en la actualidad por una crisis generalizada puede ser visto como un acto de soberbia. Para él, nada más alejado de las razones que lo inspiran a hacerlo.

