Juan Guaidó pidió a cuerpos de seguridad colocarse del lado de la Constitución

Junio 9, 2017 - 11:52 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, explicó que el Parlamento le dio un voto de censura al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol porque no cumplió con sus labores y al no poder con la seguridad ciudadana, uso la fuerza desmedida contra los manifestantes”.

“Es política de Estado generar miedo, tratar de inhibir a los manifestantes y el responsable de esto es Néstor Reverol”, afirmó en entrevista radial.

Guaidó hizo un llamado a los funcionarios del orden público para que se coloquen del lado de la Constitución, porque consideró, “seguir cumpliendo órdenes inconstitucionales que vienen de un usurpador de cargo tendrán responsabilidades individuales”.

“Estamos planeando la toma de Caracas, en el momento que se haga el llamado ningún cuerpo de seguridad o institución del Estado podrá imponer a la fuerza la constituyente”, sentenció Juan Guaidó.

Globovisión