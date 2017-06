Juan Gabriel podría tener dos hijos biológicos más

Junio 2, 2017 - 11:21 am

La cantante mexicana Dulce aseguró en un encuentro con reporteros de diferentes medios de comunicación del país azteca que el desaparecido cantautor Juan Gabriel tiene dos hijos biológicos más.

Según sostuvo la intérprete: “Hay más hijos de Juan Gabriel. Yo lo sé por una amistad muy cercana. Son dos varones, uno de ellos ya grande, exitoso que no le interesa el escándalo ni aparecer para reclamar nada. El otro sí es un pequeño de unos 10 años”.

“Poco a poco saldrán a la luz, hay que esperar. No puedo decir más porque no es asunto mío, pero lo que sí les puedo asegurar es que Juan Gabriel pensó en todos sus hijos para repartir sus bienes”, expresó la artista.

Así mismo, Dulce confesó que no duda que haya más hijos del Divo de Juárez “Yo sé de dos, pero no me sorprendería que salieran más. Nuestro Juan Gabriel era bien activo, bien machote también”.

Revista Ronda