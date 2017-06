Junio 27, 2017 - 10:08 am

El periodista marabino y nuestro reportero gráfico, José Antonio López Linares, recibirá hoy el Premio Regional de Periodismo Digital en fotografía, otorgado por la Gobernación del Estado Zulia. La entrega del reconocimiento la hará el gobernador dela entidad, Francisco Arias Cárdenas, durante un acto que se llevará a cabo en el Teatro Baralt de Maracaibo.

Cabe destacar, que no es el único premio que ha recibido este exitoso profesional de la comunicación. En el año 2015 le fue otorgado el mismo reconocimiento y también recibió dos placas de Honor al Mérito por su valioso desempeño periodístico.

27 años de trayectoria profesional con innumerables experiencias vividas— algunas buenas, otras malas— son junto a su familia el complemento del reportero gráfico, quien se considera “un ser humano humanista y espiritual”.

López, apodado cariñosamente por sus colegas del gremio como “Jololo” y conocido por su famosa expresión “me entendéis”, es licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), en el año 1996.

En medio de una tertulia en nuestra sala de redacción, “Jololo”, nos contó cómo se gestó su vocación por el periodismo.

¿Cómo nació la idea de estudiar periodismo?

“Decidí estudiar periodismo, luego de graduarme de bachiller, en el Colegio Niños Cantores del Zulia en el año 1988, donde además pertenecí a la Orquesta Sinfónica Juan Bautista Plaza de esta institución, desempeñándome como concertino, es decir tocaba el violín y la flauta transversal. El periodismo es una profesión humanista, ya que quien la estudia estará comprometido con la sociedad. Quise dar a la gente a través del periodismo los valores que aprendí en Niños Cantores. Vi en esta hermosa profesión la posibilidad de educar y orientar”.

¿Qué genero del periodismo te llamó la atención?

“Siempre fijé mi atención en el reporterismo gráfico, me gustó desde el momento en que realice mis pasantías. Quise seguir el ejemplo de excelentes fotorreporteros como; Gustavo Bauer, Tarquino Díaz, Anderson Quiroz y Humberto Matheus. Ellos fueron mis guías”.

¿Cuál fue tu primer empleo como periodista?

“Hice pasantías en el Diario La Columna”, en el año 1994. Una vez culminado este periodo, a los pocos meses ingresé al Semanario El Pregón Zuliano. En el 96 empecé a ser parte del equipo de trabajo del Diario Crítica, donde estuve poco tiempo. Después, fui fotorreportero en el Sistema Regional de Salud y Desarrollo Social.

Luego llegó la larga estadía de 18 años. Conseguí empleo en El Regional del Zulia. Cuatro años aproximadamente viajando todos los días a Ciudad Ojeda. Me levantaba a las 5:00 de la mañana y no volvía a casa, en Maracaibo, hasta las 11:30 de la noche, mientras que al día siguiente se repetía la misma historia. En el año 2015, entré a Noticia al Día y sigo aquí con el mismo entusiasmo que al principio cuando era pasante hace 23 años”.

¿Durante tu carrera que hecho importante te ha tocado cubrir?

“El incendio de la subestación eléctrica Las Morochas y la explosión del Oleoducto El Caño la O, donde cientos de familias perdieron sus casas. Ambos sucesos ocurrieron en Lagunillas. En una oportunidad también vi un trágico accidente en la Lara-Zulia, entre una gandola y un carro por puesto. Desafortunadamente los tripulantes del carrito fallecieron.

Me tocó estar muy cerca del presidente Rafael Caldera cuando vino al Zulia a inaugurar un conjunto de viviendas. Cubrí esa pauta. En deportes cubrí el juego entre Venezuela y Uruguay”.

Hay un hecho trágico que lo marcó, donde logró ganarle la batalla a la vida. Se trata de la lamentable tragedia del Puente Sobre el Lago, ya que el expreso ejecutivo donde viajaba “Jololo”, junto a otros pasajeros y por un desperfecto mecánico cayó al agua.

¿Cómo fue el accidente en el Puente Lago de Maracaibo?

“Fue un verdadero milagro sobrevivir ante ese lamentable acontecimiento. Eso fue en el año 91, yo iba a bordo de la unidad de Expresos Maracaibo, la cual salió del terminal de pasajeros el 5 de abril de ese año, en horas de la noche, con destino a Barquisimeto, ya que allí debía embarcar el tren rumbo a Puerto Cabello para visitar a una tía.

A las 11:00 de la noche empezó la desesperación, puesto que luego de pasar la pila 66, al vehículo se le partió la barra conductora y caímos al lago.

Fue un momento muy difícil, solo sentía el vacío y que todo se iba oscureciendo, mientras el bus caía. Parece mentira, pero el milagro ocurrió cuando la misma agua me sacó del expreso. Menos mal que yo había aprendido a nadar hace dos años atrás en ese entonces cuando me inscribí en la Academia de Natación del Colegio de Médicos. Nadé hasta la superficie y logré salvarme, por eso a veces me autodenomino “el sobreviviente del lago”.

De los 59 pasajeros, solo logramos sobrevivir 10. Antes no había la misma inmediatez de las autoridades que ahora. Los primeros auxilios los recibimos de la gente que iba en otros carros y estos desde arriba lanzaban cauchos y mecates para poder sostenernos.

Tengo un compromiso con la vida por esta oportunidad que Dios me dio. Hacer las cosas mejores cada día, es el compromiso”.

¿Y tu familia, tus hijos?

“Llevo 14 años casado con una maravillosa mujer y tengo dos hijas, de 12 y 8 años, respectivamente. Se llaman Ana Milagros y María Milagros, cuyos nombres hacen honor al milagro que me permitió continuar en este mundo.

Mi hija menor me dice que quiere ser periodista cuando sea grande, ¡Bueno esperemos!”

¿Cómo te consideras en el periodismo?

“Me considero bueno porque tengo ganas de hacer las cosas bien. Si hoy algo no sale debe ser por una razón, mañana trato de hacerlo mejor”.

¿Cuál es el mensaje de “Jololo” a la nueva generación, especialmente a aquellos que desean el periodismo como profesión?

El premio regional de periodismo le dijo a los jóvenes: “el periodismo hay que seleccionarlo con mucha precisión, es decir con el corazón. No es una profesión para enriquecerse, y el mejor, siempre tendrá las puertas abiertas en cualquier medio, me entendéis”.

Trabajos de José López “Jololo”

Haroldo [email protected]

Fotos: Mysol Fuentes/José López/Archivo

Noticia al Día