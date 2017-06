Joan Mir ganó el Moto3 en el Gran Premio de Cataluña

Junio 11, 2017 - 6:55 am

El español Joan Mir (Honda) ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto3 disputado en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, afianzando su liderato en el Mundial de la categoría.

Mir superó en la meta al italiano Romano Fenati (Honda) y a su compatriota Jorge Martín (Honda), que había salido de la primera posición de la parrilla de salida.

El líder del Mundial esperó hasta prácticamente la llegada a meta en la última vuelta para atacar en la curva 13 y superar a Jorge Martín, que había tomado la cabeza de la carrera a apenas dos vueltas para el final del encuentro.

“Igual me la he jugado demasiado en la última vuelta pero me ha salido bien”, afirmó Mir al canal Movistar, tras su cuarta victoria en siete carreras esta temporada.

El líder del Mundial, que ya ha adelantado que la próxima temporada correrá en Moto2, aseguró que sólo pensaba “adelantar en esa curva si tenía que jugármela en la última vuelta”.

“Estoy un poco decepcionado porque ha sido una carrera dura, he intentado cerrar los huecos, pero al final se ha metido (Mir), lo ha hecho muy bien en ese último sector”, dijo Martín.

“Esperaba que atacaran, pero ahí no”, añadió Martín, quien acabó incluso cediendo en meta ante Fenati.

El italiano acabó segundo en la carrera, con lo que también se colocó segundo a 45 puntos de Mir en la clasificación general del Mundial, en la que Arón Canet cayó a la tercera posición a 48 puntos del líder.

La carrera, celebrada en el circuito de Cataluña, estuvo en todo momento comandada por Mir, Canet, Fenati y Martín, con una especial batalla entre los dos primeros, que estuvieron disputándose el primer puesto durante gran parte de la competición.

AFP