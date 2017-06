Jo-Wilfried Tsonga dice adiós del torneo de Queen’s

Junio 21, 2017 - 1:42 pm

Gilles Muller, 26 del mundo, dio este miércoles la enésima sorpresa en el torneo de Queen’s al eliminar al quinto favorito, el francés Jo-Wilfried Tsonga, y avanzar a cuartos de final.

El veterano Muller, de 34 años, que derrotó a última hora del martes al georgiano Nikoloz Basilashvili, necesitó una hora y nueve minutos para doblegar, por 6-4 y 7-5, a Tsonga, finalista en The Queen’s Club en 2011.

“Las cosas me están saliendo bien en este momento. Ayer terminé tarde y no tuve mucho tiempo de recuperación, y creo que por eso me costó al empezar, pero luego las cosas me salieron bien. El servicio me está funcionando muy bien, y en hierba eso es muy importante”, afirmó tras el partido el luxemburgués, que hoy logró nueve saques directos.

Muller, cuyo primer partido en Queen’s fue hace 12 años, se jugará el billete para semifinales con el vencedor del duelo entre el australiano Jordan Thompson, verdugo del vigente campeón, Andy Murray, y el estadounidense Sam Querrey.

Jo-Wilfried Tsonga es otra cabeza de serie eliminada

Jo-Wilfried Tsonga es el cuarto de los cinco primeros cabezas de serie que se despide de Queen’s, puesto que Stan Wawrinka, Milos Raonic y el propio Murray ya dijeron adiós al torneo en la jornada del martes.

En el primer partido de este miércoles en la pista central, el estadounidense Donald Young pudo con el serbio Viktor Troicki, al que derrotó por 6-3 y 6-4, en una hora y seis minutos. Young jugará en cuartos de final con el vencedor del partido entre su compatriota Stefan Kozlov y el croata Marin Cilic.

“Me gusta mucho jugar aquí. Voy partido a partido, ronda a ronda, punto a punto, no miro mucho más allá” dijo el estadounidense tras el duelo contra Jo-Wilfried Tsonga.

Agencias