Jesús Faria: “La ANC es la alternativa al clima de guerra auspiciada desde el exterior”

Junio 11, 2017 - 8:50 am

Jesús Faria, ex ministro de Comercio Exterior y postulado a la Constituyente señaló este domingo en el programa Diálogo Con, que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es la alternativa al clima de “guera” que se presenta en el país.

Sostiene que de esta manera irán aislando a los violentos que quieren imponer la guerra. “Estamos arrinconando a un sector que apuesta a la guerra en el país para conquistar el poder, harían todo lo posible por incendiar el país (…)”.

Cuestionó que en 60 días hayan generado muertos, violencia “ese sector esta aliado con la OEA, con el Comando Sur, con Washintong a ese sectror es el que queremos arrinconar, es parte de la oposición, pero más del 80% del país esta en contra de eso”.

No obstante asegura que dentro de la oposición hay sectores que han conversado con el gobierno sobre la Constituyente. “Allí hay serias divisiones, hay unos que chantajean por los sectores de poder”, dijo.

A su juicio es exagerado ubicar a sectores o individualidades que antes participaron en el chavimso, que hoy se oponen a la ANC, con protagonismo o arraigo en sectores populares, “son microscopicos, minusculos”.

Destaca que en el oficialismo hay liderazgo, un programa de Gobierno y el objetivo de preservar la revolución con los beneficios del pueblo.

Considera que la ANC es la alternativa al clima de guerra que auspician desde el exterior, y les permitirá desarrollar políticas de gobierno que deben tener rango constitucional.

“Todas las misiones deben tener rango constitucional, para que no se las arrebate un Gobierno que no este en sintonía, igualmente estamos obligados a desarrollar lo maccroeconómico, el poder económico, un modelo mixto donde el estado rija las líneas estratégicas”, precisó.

Sobre la posición de la Fiscal Luisa Ortega dijo que no hay peor cosa que perder la dignidad. “Si vas a abandonar tu postura, no debes usar elementos y no plantear las cosas de manera más clara (…)”.

