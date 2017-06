Junio 23, 2017 - 11:50 am

Jennifer Lopez (47) es dueña de una figura envidiable. A la popular cantante le encanta presumir sus curvas y suele publicar imágenes y videos muy sensuales de sus curvas en las redes sociales.

La actriz compartió con sus más de 66 millones de seguidores en Instagram una selfie en la que aparece con un crop top blanco y sin corpiño, mostrando sus abdominales perfectos.

Un detalle que llamó la atención de la fotografía es que en uno de los costados de la cintura ¡falta un pedazo! Así, JLO dejó en evidencia que utilizó el Photoshop para retocar la selfie. Hasta el momento, la publicación ya superó el millón de likes.

En el plano laboral, Jennifer protagonizará y producirá la comedia Second Act, que contará con la dirección de Peter Segal. La historia contará la vida de una trabajadora de un gran almacén que se reinventa para demostrar que la sabiduría de la calle es tan valiosa como tener un título universitario.

“Hay muchas cosas que me encantan de este proyecto y de este guión. Es una historia que da poder a cada mujer para hacer más, para ser más, para no limitar sus sueños”, aseguró sobre esta película. Mientras que en la pantalla chica, Jennifer López estuvo protagonizando desde el 2016 la serie policial Shades of Blue. Por los excelentes resultados de audiencia, NBC ya confirmó que se realizará la tercera temporada.

