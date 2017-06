Jefe del fútbol de Bolivia denuncia amaño de partidos en su país

Junio 22, 2017 - 5:59 pm

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, denunció este jueves el amaño de partidos en torneos de varias categorías del fútbol doméstico, en una escalada de la crisis que vive este deporte desde hace dos años.

Citado por el diario Los Tiempos, Peredo dijo que el exdirigente del fútbol amateur, Pablo Salomón, “manipula los arbitrajes en la Primera B, en la Primera A, en Nacional B (Copa Simón Bolívar), en la Liga (Profesional)”.

El mandamás de la FBF hizo oír a periodistas que asistieron a una conferencia de prensa en Santa Cruz (este del país) audios con testimonios de cuatro árbitros que admiten que fueron inducidos a amañar los partidos.

Los jueces mencionados iban a participar de la rueda de prensa, según Peredo, pero desistieron a último momento. “Quedaron de estar aquí. No sé qué pasó, los llamé pero no me contestaron el teléfono”, señaló, según el diario El Deber.

Peredo acusó anteriormente de hechos de corrupción a otros dirigentes.

La FBF aprobó recién nuevos estatutos que contemplan la unificación del fútbol nacional y próximas elecciones para designar a su nueva dirección. Hasta ahora existen tres cabezas que dirigen la Liga Profesional, el fútbol amateur y la selección boliviana, a cargo de la FBF.

El fútbol nacional atraviesa además momentos álgidos.

Su último presidente, Rolando López, quien asumió el cargo en enero del año pasado, guarda arresto domiciliario desde noviembre del año pasado, acusado por clubes de supuestos desaciertos administrativos en la FBF.

Irónicamente, López había asumido el cargo en medio de la peor crisis del fútbol boliviano, por la detención meses antes de su antecesor, Carlos Chávez, envuelto en las investigaciones por corrupción en la FIFA.

AFP