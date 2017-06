Javier Castellano cambia el látigo por la pelota para hacer el lanzamiento inicial del partido de los Mets (Video)

Junio 2, 2017 - 12:29 am

Los jinetes John Velázquez y Javier José Castellano fueron honrados por el equipo de Grandes Ligas Mets de Nueva York y realizaron el primer pitcheo en el encuentro en el que los metropolitanos derrotaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del martes.

Tanto el boricua Velázquez como el venezolano Castellano son las grandes figuras de la NYRA (New York Racing Association) que involucra a los óvalos de Belmont Park, Aqueduct y Saratoga, de allí que sea en la Gran Manzana donde se les rinda este reconocimiento. Además Velázquez ganó el Kentucky Derby y Castellano el Preakness Stakes, este mismo año.

Javier José Castellano, ganador de cuatro Eclipse Award en forma consecutiva y miembro del Salón de la Fama, tiene más de 4.660 triunfos en los hipódromos estadounidenses, que es considerado el mejor jinete de este circuito norteamericano.

Jockey arms @jjcjockey @ljlmvel Successful first pitch at the @Mets game! pic.twitter.com/A6MDBeeqiH

— NYRA (@TheNYRA) 30 de mayo de 2017