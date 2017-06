Jairo Ramírez: “Rechazamos cualquier hecho de violencia”

Junio 8, 2017 - 4:13 pm

El Secretario de Infraestructura de la Gobernación zuliana, Jairo Ramírez, se pronunció en torno a los sucesos acaecidos el día miércoles cuando empleados de la Alcaldía de Maracaibo arremetieron contra el edificio municipal lanzando piedras dañando la estructura, y manifestó no compartir ningún hecho de violencia.

Ramírez señaló que como en ocasiones anteriores “nosotros tratamos de que la gente ejerza la protesta pacífica dentro de la normativa constitucional, de allí que rechazamos cualquier hecho de violencia, no solamente en lo que ha sucedido hasta ahora en estos más de 60 días, sino también por el hecho que se suscitó ayer en la alcaldía de Maracaibo, nosotros no estamos en lo absoluto de acuerdo con eso, un hecho que rechazamos, que no compartimos y mucho menos apoyamos. Todas las protestas deben estar apegadas a lo que contempla la Constitución nacional, allí nos basamos nosotros, ese es nuestro pacto social.”

Informó que inmediatamente le realizó una llamada a la alcaldesa de Maracaibo –ella no respondió- para plantearle que “no estábamos de acuerdo con esos hechos, que estábamos enviando a la Policía del Estado para resguardar las instalaciones y ya se habían retirado las personas, se hizo un exhorto a las personas a que se retiraran porque esa no es la forma de protestar”.

Ratificó que el gobierno bolivariano no está de acuerdo con la violencia, “la rechazamos profundamente, nos ha hecho daño, ha causado destrucción a bienes públicos y privados”. Asimismo reiteró que estuvo llamando a la alcaldesa como en otras ocasiones se ha hecho “nosotros le hemos contestado el teléfono para coordinar acciones que vayan en pro de Maracaibo y el pueblo del Zulia”.

El secretario de Infraestructura expresó que deben investigarse los hechos, y que la alcaldesa tiene las formas de aplicar sus recursos y acudir ante los órganos competentes, en este caso la Fiscalía del Ministerio Público, para que pueda hacer una denuncia formal, “entiendo que hay algunos videos que señalan a personas que causaron destrozos a ese bien municipal para que sean sancionados por el Ministerio Público, repito: no estamos de acuerdo y el gobernador lo ha dicho tajantemente que no está de acuerdo con la violencia, con la destrucción; ahora bien de aquí para allá siempre lo hemos manifestado y llamado a la paz y al diálogo pero de allá para acá muchas veces no lo hacen, ellos convocan a marchas, convocan a concentraciones que terminan en destrucción, en hechos violentos, que terminan en hechos lamentables y trágicos y ellos también tienen que rechazar esos actos a los cuales ellos convocan”, puntualizó.

