J Balvin y Camila Cabello juntos otra vez en nuevos temas de Major Lazer

Junio 2, 2017 - 12:22 pm

Bajo el nombre de Know No Better, la banda estadounidense Major Lazer regresa para dar muestra de los ritmos más movidos y pegajosos del mundo, incluyendo el reggaetón. Cuba, Sudamérica, Jamaica, África y Pakistán están muy bien representados en canciones como Know No Better con Quavo, de Migos, Camila Cabello y Travis Scott o Buscando Huellas con el colombiano J Balvin y Sean Paul.

Cuenta la nota de prensa que este nuevo EP se ha inspirado en los “viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica de Major Lazer y que sigue fiel a sus raíces insulares”. “En el EP, el trío colabora con artistas de todo el mundo que comparten la misma misión de hacer que le mundo sea más pequeño a través de una fiesta más grande. Invitados como Machel Montano, el paisano Trinitano de Jillionaire, o los artistas jamaicanos Busy Sginal, Sean Paul y Konshens se unen a su compatriota Walshy Fire a portan a la diversidad cultural de las canciones uniéndose a Diplo quién aporta una plétora de sonidos globales a su música”.

Major Lazer, el grupo militado por Diplo, es autor de una de las canciones más vendidas de 2015, ‘Lean On’ junto a MØ y DJ Khaled cuyo éxito sobrepasó cualquier expectativa, hasta el punto que se convirtió en la canción más reproducida de la historia de Spotify en ese año.

