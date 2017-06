Istúriz: “Aquí hay un Gobierno apoyado por el soberano y nadie interrumpirá su mandato”

Junio 11, 2017 - 10:04 am

“Cada vez que hay debilitamiento opositor en la calle, se reactivan con una muerte”

Este domingo Aristóbulo Istúriz, Vicepresidente de Desarrollo Territorial del Socialismo y ministro de Comunas y Movimientos Sociales aseguró que la oposición abandonó la política para seguir el campo de la violencia. “Que lo sepa el mundo, aquí hay un gobierno que es apoyado por el soberano y nadie interrumpirá su mandato”, dijo.

Istúriz , entrevistado por el periodista José Vicente Rangel, sostuvo que hay una confrontación antagónica por dos modelos distintos. “La oposición basa su fuerza, sus expectativas en factores externos y comete un error grave porque abandona el campo de la política y asume el de la violencia, aunado a otros factores, el terrorismo como elemento de practica política que no era común en Venezuela”.

Ademas considera que el fascismo, como elemento de la sociedad, nunca se asumió en el país.

Cree que eso es producto de ” la desesperación opositora, Nicolás Maduro ha sido el Presidente de la paz, ha sido reiterativo llamando al diálogo, llamándolos al campo de la política”.

Esto, a su juicio ocurre porque los opositores no reconocieron nunca la victoria de Hugo Chávez y pensaron que la revolución sería transitoria.

Istúriz explicó que la oposición quiere despojar del poder a los revolucionarios, porque asumen que le pertenece a una élite.

“La oposición practica el fascismo, el terrorismo y además violentaron un principio del bolivarianismo que es el profundo amor por la patria y para llegar al poder no les importa derramar sangre. Cada vez que hay un debilitamiento de sus fuerzas en la calle, se reactivan con una muerte, que es lamentable”, agregó.

Reiteró que el diálogo está agotado, “para la oposición se agotó, lograron sentarse con las condiciones del Papa, de la Unasur, y se lograron acuerdos y fueron reconocidos, por ejemplo reconocer que somos dos proyectos politicos antágonicos y poder convivir ambos. Igualmente convocar la sesión de la Asamblea Nacional, que dejaba sin efecto la sentencia que suspendió a los diputados de Amazonas y la fecha para elecciones regionales”.

Indicó que no solamente abandonaron el diálogo, sino que impusieron el terrorismo, la muerte, la destrucción “buscan quemar el país pues, y frente a eso Maduro dijo ya basta de muertes, de destrucción, ternemos que devolverle al pueblo la tranquilidad; cómo, con el diálogo, pero está agotado, vamos a hacerlo con la Constituyente que es una instancia para la paz”.

No es una opción, es la opción, es la via democrática y constitucional, enmarcada en el legado de Hugo Chávez, por eso Maduro actuó como buen hijo, afirmó.

Consultado sobre qué pasará si la oposición se abstiene de acudir a la jornada, “para llegar a la paz, la vía es la Constituyente, no se trata quer sí va o no la MUD se trata de que el pueblo participe, no es una Constituyente de partido por eso el Presidente ha dicho que es popular, ciudadana”, subrayó.

Istúriz recordó que el mismo día que se convocó a la Constituyente, se designó una nueva comisión para insistir con la oposición para dialogar. “En esa insistencia de diálogo, ellos se niegan porque están demasiado comprometidos, el financiamiento del exterior, el apoyo esta condicionado a hipotecar la riqueza del país”.

Es optimista, “la Constituyente será exitosa, hay un debilitamiento de la estrategia de la oposición, los que son más debiles serán más violentos, el incremento de la violencia es producto de la desesperación”.

Noticia al Día