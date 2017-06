Isaías Rodríguez pide al CNE someter a referendo el resultado de la Constituyente

Junio 1, 2017 - 11:21 am

El exfiscal de la República Isaías Rodríguez pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) someter a referendo el resultado de la Constituyente.

Así lo dijo al ser entrevistado en el programa A Tiempo, de Unión Radio, donde indicó que es necesario definir el tiempo que este proceso debe llevar debido a que son muchos integrantes.

“Hay gente que toma partido o no toma partido, pero el debate no ha sido estéril, sobre el planeamiento de Maripili y otras personas que le tengo respeto estoy de acuerdo con ellos, cualquier resultado de esta Constituyente debe ser sometido a referendo popular, y no estoy hablando desde el punto de vista político que es un avance que coincidas con personas que pudieran tenerse como disidentes de lo que pudiera ser el proyecto de poder originario”.

Aclaró que como abogado y exconstituyente no se puede dejar sin efecto lo aprobado por el pueblo por una comisión de 545 integrantes. “Cualquier resultado de allí debes llevarlo al poder popular, tiene que someterse a la última voluntad popular, porque al fin y al cabo son delegados o representantes del poder originario, que dijeron que la Constitución anterior fue refrendada por ellos”.

“Quisiera aprovechar en nombre propio –no en nombre de la comisión- solicitar al Consejo Nacional Electoral que ventile la posibilidad de incorporar estos dos planteamientos, tanto el tiempo de vigencia como el que exista un referendo, no es indispensable, se puede ir sin eso, pero para que haya más certeza, para quienes dudan, para que sepan que no hay intención de hacer tretas”.

Recalcó que el lapso de tiempo obedece a que el número de integrantes es grande en comparación al proceso anterior que era de 131 y ahora se proponen 545, “este debate y esta asamblea tendrá unos matices importantes, hay mucha calidad cívica, conciencia crítica y política, yo no percibo –lo digo con sinceridad- que va a ser fácil controlar esta ANC, es muy grande y el nivel de conciencia política del país es impresionante”.

