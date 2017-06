Isaiah Thomas: “Si midiera 1,93 o 1,98 sería el mejor jugador del mundo”

Junio 25, 2017 - 11:09 pm

Isaiah Thomas, base de los Boston Celtics, ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada 2016-17, y lo ha sido por varios motivos. Primero empezando por su magnífico rendimiento deportivo, segundo por su historia en los playoffs con la muerte de su hermana, tercero por haber sido el mejor jugador de la NBA en los últimos cuartos y en las prórrogas, y cuarto por haber hecho todo esto sin tener anteriormente el status de estrella.

Y a todo eso hay que añadirle algo que le da mucha más épica al asunto, y es que cuando hablamos de Isaiah Thomas lo hacemos de un jugador que mide sólo 1,75, es decir, es uno de los jugadores más bajos de la liga. Un tamaño que le perjudica según el propio jugador de los Boston Celtics.

“Sería el mejor jugador del mundo”

“Si midiera 1,93 o 1,98, sería el mejor jugador del mundo, no hay duda de eso. Y eso no es solo algo que lo pensaría yo, lo pensaría el mundo entero. Si yo fuera más alto, la temporada que he hecho estaría recibiendo mucha más atención de lo que ha tenido ahora”, reconoce Isaiah Thomas en un escrito que ha hecho él mismo para una publicación de ESPN.

“La gente siempre trata de encontrar algo que yo no hago bien. Por ejemplo cuando eres más pequeño siempre dicen que eres una carga defensivamente hablando. Si el que marca mide 1,98 todo el mundo dice ‘oh, eso es un buen defensa’, pero si el que marca mide 1,79 todos dicen ‘oh, el es un problema defensiva para su equipo”, añade en su artículo el jugador de Boston Celtics.

Noticia al Día