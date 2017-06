Incendio en planta de Sidor paralizará producción de hojalata y laminados de uso industrial

Junio 24, 2017 - 9:29 am

Un intenso incendio en la medianoche del jueves afectó el área de Decapado de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor), sin generar pérdidas humanas ni lesionados, pero sí graves consecuencias en la operatividad del cordón en frío de la industria que una vez consuma el inventario de 20 mil toneladas en patios se paralizará por completo.

En el área de decapado se realiza el acondicionamiento de la superficie de las bobinas de acero, que previamente han atravesado el proceso de laminación en caliente de la industria. Allí se realiza el corte del borde y un lavado químico, para luego pasar a las líneas de Tándem y otros eslabones necesarios para la obtención de hojalata, destinada principalmente a la industria alimenticia; material para fabricación de techos y otros usos en el sector industrial y automotriz.

La detención por completo del cordón en frío, que será progresiva en los próximos días, agudiza el déficit de hojalata que requieren las industrias nacionales para fabricar envases para alimentos, así como productos industriales. Hace escasos dos días, directivos de enlatadoras nacionales advertían que habían agotado sus inventarios del material, por lo que esperan un nuevo despacho de la industria.

El presidente de la siderúrgica, Justo Noguera Pietri, sostuvo que desconocen las causas del incendio y aseguró que la producción de la empresa “continuará sin problemas”. “No se afectaron las líneas de Temple 1 y 2 lo que garantiza que una vez recuperadas las de Tándem 1 y 2 se podrá continuar con la producción (de hojalata)”, recalcó, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

Versiones de trabajadores de la siderúrgica indican que en el área, que por años ha sido un cuello de botella sumido en el deterioro, se estaban realizando trabajos de mantenimiento, que implicaban soldaduras, “cuando unas chispas cayeron en una zona donde había grasas o aceites y comenzó a arder. Buscaron extintores y no había o estaban vacíos. Por supuesto, el fuego fue in crescendo hasta alcanzar esas proporciones”.

La paralización del decapado, como consecuencia del incendio que afectó principalmente al Decapado 1, no permitirá el procesamiento de material por el Tándem y, por lo tanto, detendrá la cadena de laminación en frío.

El trabajador del área de laminación en frío, César Silva, explicó que si en efecto el incendio se produjo por esta causa hubiese sido posible sofocarlo a tiempo con extintores. “Hay varias versiones aún, pero la falta de extintores tuvo que ser determinante. En esa área se trabaja con químicos para hacerle la limpieza a las bandas y debe haber extintores. Eso se ha denunciado, además cada cierto tiempo hay que hacerle un chequeo para ver si están en condiciones y desde hace varios años no se le hace. Si hubiesen tenido extintores a la mano, lo sofocan”.

La paralización del decapado, como consecuencia del incendio que afectó principalmente al Decapado 1, no permitirá el procesamiento de material por el Tándem y, por lo tanto, detendrá la cadena de laminación en frío. “Mientras no pase material por el decapado, no vamos a tener material en el tándem para darle espesor. El inventario que hay de 20 mil toneladas alcanzará para una semana, en lo que se pase ese material, nos paralizamos”, añadió.

“Cuando pensábamos que estábamos en el reimpulso en el área de laminación en frío con el tema de la hojalata, esto va a traer una paralización de todo el cordón de laminación en frío, incluyendo la hojalata”, resaltó el sidorista Jesús Herrera, miembro del movimiento laboral Por Sutiss.

“No sabemos la profundidad de los daños de la planta, pero el presidente Justo Noguera dijo que será reconstruida”, apuntó, al tiempo que presumió que aumentarán los despachos de bobinas en caliente, en vista de la paralización obligada del cordón en frío.

Más de dos horas de incendio

Trabajadores de turno, al momento del incendio, difundieron imágenes de las áreas en fuego a las 12 de la noche aproximadamente. A la planta se acercaron no solo los bomberos de Sidor, sino también de otras empresas básicas organizadas en el Comité de Ayuda Mutua.

Habían pasado más de dos horas, cuando el ministro de Industrias, Juan Arias, informó a través de su cuenta en Twitter que no hubo pérdidas humanas ni lesionados. A las 2:28 de la madrugada, sostuvo que el incendio estaba en fase de extinción. “No se ve afectada la producción de acero líquido, alambrón y cabillas. La moral de nuestros trabajadores crece ante las adversidades”, dijo.

Señaló que el área de Decapado fue justamente una de las primeras recuperadas por la gestión de la masa trabajadora en el último año, como parte de varios proyectos apoyados por el despacho ministerial y el presidente Nicolás Maduro para incrementar la producción de acero y subproductos vinculados a este metal, reseñó AVN.

“Nos causa profunda pena esta situación, pero no nos va a desmoralizar. Nuevamente recuperaremos esta línea y Sidor seguirá su rumbo recuperando la capacidad para producir acero para el país”.

De lento ritmo a paralización

La producción en el cordón de laminación en frío, así como en el resto de las plantas de la industria, se mantiene en mínimos desde hace más de dos años. El incendio y la paralización de la cadena de frío vienen a acentuar el deterioro operativo de Sidor, que entre enero y mayo de 2017 produjo menos del promedio mensual registrado hasta 2015.

Aunque Noguera Pietri sostuvo que la producción de la empresa “continuará sin problemas”, en la actualidad las acerías de planchones y palanquillas se mantienen paralizadas y se estima sigan así durante un mes más. Trabajadores coinciden en que el arranque está previsto para el 20 de julio.

En el área de decapado, foco del incendio, las cifras no la mostraban en su mejor momento productivo. Entre enero y mayo de 2017, se procesaron apenas 23.099 toneladas de material siderúrgico, apenas 23% del plan para ese periodo y 3% de la capacidad instalada de la planta.

Los llamados de auxilio de los trabajadores de la siderúrgica han sido sostenidos en los últimos meses. El incendio los hace más estridentes.

Correo del Caroní