Junio 13, 2017 - 12:25 pm

Stalin González, Juan Andrés Mejía y David Smolansky afirmaron que en 74 días de movilizaciones contra el Gobierno se mantiene el carácter pacífico de la protesta, por lo que han estado hablando con distintos sectores sobre la huelga general. “Es una vía para manifestarnos de manera no violenta”.

Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y jefe de fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, recordó que el presidente, Nicolás Maduro, ”ha tenido dos habilitantes, ha gobernado con decreto y su respuesta es cerrar las vías constitucionales”.

Rechazó que la Guardia Nacional aparezca para evitar las manifestaciones, pero no esté cuando queman algunos sitios de manera vandálica. “Ese no es el movimiento que liderizamos en 2007 que terminó en una elección que le dijimos No a la reforma, Chávez en ese momento consultó y estos señores quieren saltar ese pequeño detalle”.

Precisó que una huelga general es con “aliados” y para ello se necesita un frente común, “es una opción de los ciudadanos cuando nos cierran todas las vías, es un ejercicio, un camino, quedan siete semanas para ese evento de la Constituyente, esperemos no lleguemos a eso”.

Por su parte, Juan Andrés Mejía, también diputado, estima que el cambio pasa por un nuevo gobierno. “El retiro de la Asamblea Constituyente -propuesta fraudulenta- no es suficiente, estamos en una situación peor que la de enero, más presos políticos, falta de alimentos y mayor inseguridad”.

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky asegura que las movilizaciones deben mantenerse de manera pacífica, “aquí hay familias que se debaten entre la vida y la muerte por no conseguir un medicamento, por no conseguir alimentos, la Constituyente no garantiza lo que necesitan los venezolanos, creemos en la calle de manera pacífica con presiones institucionales como la fiscal y las internacionales”.

“Se ha venido hablando con distintos sectores sobre la huelga general, sabemos que no es una decisión que puede ser tomada unilateralmente, no se va a convocar hasta que estén todos los sectores concertados, es clave, es fundamental tener a todos los sectores de acuerdo, es una vía para manifestarnos de manera no violenta” .

Unión Radio