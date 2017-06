Hoy se estrena la quinta temporada de ‘Orange is the New Black’

Junio 9, 2017 - 12:50 pm

Netflix estrena este viernes 9 de junio la quinta temporada de Orange is the New Black. La comedia dramática creada por Jenju Kohan comienza con las consecuencias de la muerte de una de las presas, Poussey, en manos de un guardia de la cárcel de mujeres donde se desarrolla la historia.

Los nuevos episodios de Orange is the New Black estarán muy cerca de los verdaderos conflictos sociales y políticos que se viven en los Estados Unidos de la actualidad.

Los 13 nuevos episodios transcurrirán durante los tres días del motín que estalla en la prisión Litchfield motivado por el asesinato. Orange is the New Black ha recibido desde su estreno en 2013 doce nominaciones al Emmy y se basa se basa en el libro autobiográfico de Piper Kerman, Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

Agencias