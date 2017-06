Hoy es Día mundial del Yo-Yo

Junio 6, 2017 - 12:38 pm

El Día Mundial del Yo-yo se festeja cada año el 6 de junio. Es un día festivo en el que entre niños, jóvenes y adultos disfrutan de actividades recreativas relacionadas con un juguete peculiar llamada yo-yo.

Existen una basta cantidad de técnicas que son utilizadas por aquellas personas que muestras sus movimientos y figuras utilizando el yo-yo y la imaginación. Entre las técnicas más universales se encuentran:

Black Hop.

Cold Fussion.

Rock the Baby.

Vertical Punch.

Split the Atom.

Around the World.

En la celebración de este día, normalmente se realizan concursos en los que los participantes deben de realizar los más creativos y novedosos trucos con el yo-yo, de modo que gane aquel que durante toda la presentación haya cometido la menor cantidad de errores posibles.

Las jugueterías a lo largo del planeta aprovechan la oportunidad para exponer y vender a precios más baratos este famosos juguete. Por ello es muy corriente ver grupos de personas en plazas o en calles practicando los mejores movimientos con su yo-yo.

