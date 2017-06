Hoy es día de la bandera de los Estados Unidos: Hace 240 años se adoptó “barras y estrellas”

Junio 14, 2017 - 5:33 am

El 14 de junio de 1777 en Estados Unidos el Gobierno adopta como bandera la Stars and Stripes (Barras y Estrellas).

La bandera de los Estados Unidos de América —conocida en ese país como the Stars and Stripes, Old Glory y the Star-Spangled Banner— consta de trece franjas horizontales de igual tamaño, siete rojas y seis blancas alternadas, y un rectángulo azul en el sector del cantón superior izquierdo con cincuenta estrellas blancas de cinco puntas. Las barras representan a las Trece Colonias originales que se independizaron del Reino Unido y las estrellas, a los cincuenta estados que forman la Unión. Presenta una gran similitud con la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en la cual posiblemente se inspiró.

Bandera de los Estados Unidos: detalles

El 14 de junio de 1777 el Segundo Congreso Continental aprobó la Resolución de la Bandera, determinando que “la bandera de los trece Estados Unidos sean trece barras rojas y blancas alternadas, que la unión sean trece estrellas blancas sobre campo azul, representando una nueva constelación.” De hecho, el 14 de junio se celebra el Día de la Bandera.

En 1795 el número de estrellas se incrementó de 13 a 15 como consecuencia de la admisión de Vermont y Kentucky como estados de la Unión. Las 15 estrellas se mantuvieron pese a la admisión de nuevos estados hasta 1818 en que aprobó por ley una bandera de 20 estrellas con la precisión de que se añadiría una más por cada nuevo estado que ingresara en la Unión, y que cada nuevo diseño entraría en vigor siempre el 4 de julio siguiente a la admisión. La bandera ha ido incrementando el número de estrellas hasta llegar a las 50 actuales en 1960 tras la admisión de Hawái.

