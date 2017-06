Hoy cumple 235 años el Sello de Estados Unidos

Junio 20, 2017 - 5:54 am

El 20 de junio de 1782 en Estados Unidos, el Congreso aprueba el diseño del emblema de la nación: el Sello de Estados Unidos.

El Gran Sello de los Estados Unidos es un signo para la certificación de documentos utilizado en los Estados Unidos, país que no cuenta con un escudo heráldico propiamente dicho. En la composición figura el lema nacional: E Pluribus Unum, que significa en latín “de muchos, uno”.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el 20 de junio de 1782 el modelo actual y único vigente hasta el momento que fue presentado por una comisión designada para su creación presidida por Benjamín Franklin y sus elementos fueron ideados por Charles Thompson.

El diseño en el anverso (o frente) del sello es el escudo de armas de los Estados Unidos. El escudo, aunque a veces se dibuja incorrectamente, tiene dos diferencias principales de la bandera americana. En primer lugar, no tiene estrellas en el jefe de azur. En segundo lugar, a diferencia de la bandera estadounidense, las rayas exteriores son de color blanco, no rojo; a fin de no violar la regla heráldica de tintura.

Detalles de El sello de los Estados Unidos

El defensor del escudo es un águila calva con las alas abiertas (o “muestra”, en términos heráldicos). Desde la perspectiva del águila, que sostiene un grupo de 13 flechas en su garra izquierda, (en referencia a los 13 Estados originales) y una rama de olivo en su garra derecha, simbolizando que Estados Unidos tiene “un fuerte deseo por la paz, pero siempre estará listo para la guerra”. Aunque no se especifica en la ley, la rama de olivo se representa generalmente con 13 hojas y 13 aceitunas, representando otra vez los 13 Estados originales. El águila tiene su cabeza vuelta hacia la rama de olivo, en su lado derecho, simbolizando una preferencia por la paz. En su pico, el águila lleva un pergamino con el lema “E pluribus unum” (“De muchos, uno”). Sobre su cabeza aparece una gloria con 13 estrellas en un campo azul. Las 13 estrellas sobre el águila se arreglan en filas de 1-4-3-4-1, formando una estrella de 6 puntas.

