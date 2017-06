Homenaje a víctimas de Londres y Mánchester antes del Francia-Inglaterra

Junio 12, 2017 - 9:13 am

Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Mánchester y de Londres será guardado antes del partido amistoso que disputarán el martes en París las selecciones de Francia e Inglaterra, anunció este lunes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Además, se espera la presencia del presidente francés Emmanuel Macron y de la Primera Ministra británica Theresa May en el Stade de France, indicó la agenda pública del presidente de la República francesa.

La salida de los jugadores al terreno de juego se efectuará al son de los compases de la canción del grupo Oasis ‘Don’t look back in anger’ (No mires atrás con ira), tocada por la banda de música de la Guardia Republicana francesa, agregó la FFF en un comunicado.

También se modificará el protocolo habitual según el cual suena antes el himno del conjunto visitante.

Los acordes del ‘God Save The Queen’ sonarán a continuación de La Marsellesa, como ocurrió en sentido inverso en el último amistoso en Wembley entre ambas selecciones, donde se homenajeó a las víctimas de los atentados de París del 2015.

