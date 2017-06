Un ‘hombre-cordero’ aterroriza a una aldea sudafricana (Fotos)

Junio 22, 2017 - 8:37 pm

Los habitantes de la aldea sudafricana de Lady Frere, están aterrorizados desde que una oveja dio a luz a una criatura que, según la descripción de los ancianos de la localidad, es un ser hombre-cordero “enviado por el diablo”, informa el portal Pulse Nigeria.

Las imágenes del ser mitad hombre y mitad bestia se difundieron entre los habitantes del lugar y el pánico llegó a tal extremo que el Departamento de Desarrollo Rural del Cabo Oriental envió expertos a la aldea para que analizaran la supuesta criatura demoníaca.

“Podemos confirmar que la foto no es un fraude; esta semana en Lady Frere una oveja dio a luz a un cordero tan deformado que a primera vista parece que tenga forma humana”, afirmó el director general de Servicios Veterinarios, Lubabalo Mrwebi.

Sin embargo, el experto ha añadido que la criatura no tiene nada de hombre-cordero. La grave deformación del cordero, nacido muerto, se debe a que su madre se infectó con la fiebre del Valle del Rift en una etapa temprana del embarazo.

Human Lady Frere lamb is for real and not a hoax|https://t.co/cqeXXvqr8N pic.twitter.com/yN9wICO5GT

— The_New_Age (@The_New_Age) June 21, 2017