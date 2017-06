Historia hoy: Fallece el líder político argentino Manuel Belgrano y Clara Zetkin

Junio 20, 2017 - 10:51 am

Recordamos eventos históricos del 20 de junio gracias al aporte del Acervo Histórico del Zulia y su directora, Ligia Berbesí.

Día Mundial de los Refugiados. Por Resolución especial la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 55/76 del 04 de diciembre del año 2000 se acuerda dedicar este día a los refugiados del mundo, haciendo coincidir esta fecha con el aniversario de la Convención sobre los estatutos de los refugiados de 1951. Con ello se buscaba expresar solidaridades y afectos con todos los refugiados; en particular, con los del continente africano, que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo. El 55% de los refugiados proceden de países afectados por conflictos armados o situaciones de violencia generalizada: Afganistán, Somalia, Irak, Siria y Sudán del Sur.

Según cifras de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), existen hoy en el mundo un aproximado de 60 millones de personas que por diversas razones han sido forzadas a huir de sus hogares. Hoy, se asume que la causa principal del desplazamiento obligado son las guerras.

20 de junio de 1634: rey de España concede a Maracaibo permiso para tener escudo de armas. El rey de España Felipe IV le concede esta gracia a la ciudad de Maracaibo y le otorga licencia para que el escudo fuese exhibido “en su Cabildo como lo tienen otras ciudades de las Indias de estos Reynos”.

20 de junio de 1637: traslado del episcopado de Coro a Caracas. Mediante Real Cédula Coro, capital que había sido por más de un siglo sede del episcopado en la antigua Capitanía general de Venezuela pierde esta prerrogativa, al ordenarse el traslado de la catedral de esta primera capital a la ciudad de Caracas, donde debía residir, además, el obispo y el cabildo eclesiástico.

20 de junio de 1820: fallecimiento de Manuel Belgrano. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, fallece este líder político y militar argentino, considerado como héroe de la Guerra de independencia y creador de la bandera argentina.

Sus estudios en Francia lo vincularon con los postulados de la revolución francesa, lo que le permitió al volver a su país pronunciarse a favor de la gesta emancipadora del mismo; participo en la Revolución de Mayo, comandó la Campaña del Paraguay y la Segunda Expedición al Alto Perú. Allí combatió en varias batallas destacándose en la de Salta y Tucumán.

Además, fue ferviente defensor de la enseñanza y la educación popular, defensa que Domingo Faustino Sarmiento continuó años después. En su honor, a partir de 1938, el 20 de junio, se conmemora anualmente en la Argentina, el Día de la Bandera.

20 de junio de 1908: Ruptura de Relaciones Diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Este hecho se va a producir durante el gobierno de Cipriano Castro. Dos razones en particular explican esta ruptura. La primera, el conflicto con la petrolera New York & Bermúdez Company, a la que el estado venezolano reclama indemnización de 50 millones de bolívares. La segunda, el inicio de la expropiación de la Orinoco Steamship Co. Ambas compañías involucradas en la Revolución Libertadora, que pretendía derrocar al Presidente Castro.

20 de junio de 1933: fallecimiento de Clara Zetkin. De origen alemán, Clara Zetkin fallece en Moscú a la edad de 76 años. Ha sido considerada como la líder comunista del siglo XX, siempre consecuente en las luchas por los derechos de la mujer,con el socialismo y el comunismo. Después de la Primera Guerra Mundial, desempeño un papel fundamental en el nuevo Partido Comunista de Alemania.

Desde los debates en el seno del partido comunista, Zetkin impulsa la emancipación de la mujer proletaria, manifestando que: “es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase de los capitalistas”.

Clara Zetkin propuso establecer el 8 de marzo como día de la mujer, en homenaje a las obreras que habían dado su vida para exigir mejores condiciones laborales. Su visión y sus aportes políticos significan una importante contribución acerca del debate y discusiones referidas a las particularidades y características de las luchas feministas, frente a un contexto actual dominado por un modelo patriarcal sustentado en un sistema capitalista.

20 de junio de 1938: construcción de monumento en homenaje al General Rafael Urdaneta. El presidente del Estado Zulia, José Encarnación Serrano, anuncia mediante Decreto, el inicio de las gestiones para construir en el Panteón Nacional, un Monumento en tributo a este invalorable zuliano. Por Orden del Presidente del estado la Institución Zuliana de Caracas, sería la responsable del cumplimiento del citado decreto. Al mismo tiempo se ordenaba impulsar la conformación de juntas que recabaran popularmente la suma necesaria para realizar la obra. El pueblo zuliano colaboró masivamente, logrando que el presidente de la República para ese entonces, Eleazar López Conteras decretara la erección del monumento en honor al General Urdaneta.

20 de junio de 2007: nacionalización de la energía eléctrica en Venezuela. El presidente de la república bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, decreta la creación de la Corporación Venezolana de Energía Eléctrica. CORPOELEC, empresa pública venezolana que se encarga de la generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía eléctrica. Une bajo su techo las cuatro actividades clave del mercado y no goza de competencia. Antes de la creación de CORPOELEC operaban varias entidades públicas que trabajaban en sinergia.

20 de junio de 2011: fallecimiento de Clodosbaldo Russián. Este destacado funcionario público era economista y abogado, nacido en San José de Areocuar, estado Sucre, fallece en la ciudad de la Habana, Cuba. Realizó estudios especiales de nivel técnico en Legislación Fiscal y Administración Pública de la Escuela Nacional de Hacienda. Ejercía el cargo de contralor general de la República desde 1999, cuando fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y fue ratificado por la Asamblea Nacional en 2000 por un lapso de siete años. En 2007 fue reelecto para el período 2008-2014.

