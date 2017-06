Henrique Otero responde a Diosdado Cabello sobre El Nacional: “Miedo tienes tú que estás acorralado”

Junio 2, 2017 - 9:16 am

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, aseguró que no le tiene miedo a Diosdado Cabello, quien amenazó con entregar el periódico a los trabajadores si gana una demanda que tiene interpuesta en los tribunales. “Escúchame, Diosdado: Yo no te tengo miedo ni El Nacional tampoco”. Dijo que “esta declaración es una más de las miles que el gobierno, a través de sus voceros, hacen permanentemente contra el periodismo y la prensa libre”.

Señaló que la tomaba como una de las últimas amenazas que puede hacer Cabello: “¿Quién se cree Diosdado Cabello para disponer de la propiedad privada, para darle órdenes al sistema judicial, crees que te tenemos miedo? Miedo tienes tú que estás acorralado. Un hombre que sale a la calle y lo pitan sabe lo que es el miedo y la vergüenza. Nosotros estamos de pie dando la cara, defendiendo la democracia con dignidad”, señaló. Y agregó: “A ti no te quiere ni el chavismo ni la oposición, ni siquiera fuiste el elegido de Chávez para sucederlo”.

Otero afirmó que quienes están en el gobierno saben que están en sus últimos días: “No van a tener a dónde irse porque las acusaciones de narcotráfico y violación de derechos humanos que tienen los altos jerarcas hacen que donde vayan los persigan, porque es uno de los delitos más buscados en el mundo”.

Indicó que la demanda tenía dos años y medio, introducida por publicar una noticia que ya había salido en el ABC de España, en la que se detallaba una investigación de un fiscal federal en Nueva York contra Cabello por narcotráfico. “No solo está esa noticia, sino las acusaciones a muchos más que pertenecen al gobierno. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Y estos señores que amenazan y reprimen lo que están es condenados a que el día de mañana vayan a terminar en una prisión, acusados de narcotraficantes”, manifestó.

Afirmó que el gobierno intensificaba la represión para silenciar a los venezolanos. “Quienes trabajamos en El Nacional no tenemos miedo. Es un periódico que enfrentó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y a todas las fuerzas que han querido destruirlo. Diosdado Cabello no es nadie para acabar con El Nacional”.

El presidente editor advirtió que “la verdad para Cabello es que en Venezuela no pasa nada, que no hay protestas, que todo el mundo tiene alimentos y medicinas, que ellos respetan las reglas de la democracia, que ellos no reprimen y respetan la libertad de expresión”. Dijo que eso el mundo entero lo rechaza, porque es una gran mentira: “Nadie en el mundo les cree”.

Miguel Henrique Otero pidió tranquilidad a los lectores y a quienes laboran en el periódico, porque lo que la demanda implica –en caso de favorecer a Cabello– una indemnización y nunca una confiscación o una expropiación. “Eso nunca ha estado planteado. Yo siempre lo he dicho: primero van a salir ellos que nosotros. Tus amenazas no nos asustan”, reiteró.

