Henri Falcón: Si el Gobierno rectifica, se ahorrará una tragedia

Junio 6, 2017 - 12:15 pm

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón afianzó su apoyo a las acciones de calle que se suscitan en el país, desde hace dos meses, en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Considera que los plantones que se realizan en la entidad son convocatorias legítimas, en donde se reúnen un grupo de personas que desean protestar y aportar su granito de arena para conseguir un país distinto.

Se refirió a la importancia de que estas manifestaciones permanezcan en el marco del respeto, sin desvirtuarse de su propósito principal. Es decir, sin interrumpir o limitar el derecho al libre tránsito u ocasionar algún malestar entre vecinos, que pueda generar alguna disputa o enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad.

Hizo hincapié en la importancia de que la lucha sume. En su opinión no es posible que un grupo de personas se desvíen realizando trancas solo para cobrarle peaje a los choferes que desean transitar por el sitio o cómo los protestantes de Macuto se dedicaron a robarle los teléfonos celulares a todos los peatones que atravesaron la tranca en el puente.

Asamblea Nacional Constituyente

En cuanto a la fecha que la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena propuso para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el máximo representante del estado comentó que tan solo es un elemento para sortear o burlar los procesos válidos que reclaman un cambio de gobierno.

Ante eso, Falcón agregó que está de acuerdo con mantener el calor de la calle y presionar para que no se realice el fraude a la Constitución de 1999.

“El Gobierno podrá tener una fecha, lo que no tiene es pueblo. La Constituyente no tiene razón de ser, todo lo que plantean no tiene justificación. Con ese mecanismo perverso ellos creen que podrán solventar los problemas esenciales de la población, ocurridos por la distorsión de la economía. Eso no se resolverá con la Constituyente, en cambio se agrandará el conflicto. Si el Gobierno de manera inteligente rectifica, le estará ahorrando una tragedia al país”.