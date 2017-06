HBO se hace con la miniserie de Julia Roberts

Junio 8, 2017 - 10:06 am

El próximo proyecto de Julia Roberts ya ha encontrado un hogar. HBO ha adquirido los derechos de Today Will Be Different, adaptación de la novela homónima de Maria Semple. La jugosa miniserie será el primer papel protagonista en televisión de La novia de América.

Según informa The Hollywood Reporter, después de pujar por el proyecto frente a otras cadenas, la televisión por cable ha llegado a un acuerdo con Annapurna Television para desarrollar la miniserie. La autora de la novela, que también ha trabajado como guionista y productora en las series De repente Susan y Arrested Development, escribirá la nueva versión televisiva.

La novela cuenta la historia de Eleanor Flood, una mujer decidida a tener el mejor día de su vida que se ve obligada a abandonar sus planes cuando aparece ante ella un nuevo y extraño futuro. Anunciada el pasado mes de diciembre, esta miniserie es descrita como un retrato de los torpes pero valientes intentos de una mujer por afrontar los peligros y las bendiciones de la vida moderna.

Roberts producirá la miniserie a través de su compañía Red Om Films junto a Semple; la fundadora de Annapurna, Megan Ellison; y la presidenta de su división televisiva y antigua ejecutiva de HBO, Sue Naegle. La actriz de Pretty Woman vuelve a trabajar de este modo con HBO después de participar en el telefilme de Ryan Murphy The Normal Heart.

Esta miniserie es, además, el segundo proyecto de Semple y Annapurna, que trabajan junto a Color Force en la adaptación cinematográfica del superventas de la escritora Dónde estás, Bernadette. Richard Linklater (Antes de que amanezca, Boyhood) dirigirá esta cinta, que cuenta con Cate Blanchett (Blue Jasmine) como protagonista.

Este proyecto se suma a la creciente lista de series limitadas encabezadas por estrellas de Hollywood. Por poner algunos ejemplos: HBO estrenó en febrero Big Little Lies con Nicole Kidman y Reese Witherspoon; Meryl Streep protagonizará un drama de J.J. Abrams producido por Warner Bros. TV; Emma Stone y Jonah Hill encabezarán el reparto de la serie de Netflix Maniac; Naomi Watts hará lo propio con Gypsy y la propia Annapurna está desarrollando junto a Amazon una serie de David O. Russell encabezada por Julianne Moore y Robert De Niro.

