Guanipa: “No es que no vamos a participar en la Constituyente, es que la vamos a impedir”

Junio 1, 2017 - 1:36 pm

El diputado opositor a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, afirmó este jueves que el acuerdo de la MUD no solo consiste en no participar en la Constituyente, sino en no permitir que se realice. “No hay Constituyente sin pueblo, vamos a impedir la realización de ese fraude que afecta los principios fundamentales de nuestra patria”, dijo.

El parlamentario señaló que el momento “histórico” por el que atraviesa el país obliga al pueblo venezolano a permanecer unido por la democracia, apuntó que la situación actual no es un asunto de partidos, sino de país. “Venezuela no merece vivir lo que está viviendo, nosotros hemos decidido bajar nuestras banderas de Primero Justicia y salir a luchar enarbolando el tricolor que nos une como nación”.

Avance

Noticia al Día