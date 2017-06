Junio 26, 2017 - 7:46 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, Juan Pablo Guanipa, afirmó esta tarde durante el trancazo, desde la avenida Universidad con Bella Vista, que los zulianos seguirán en las calles en una lucha en contra de la constituyente. “Los plantones y trancazos siguen siendo multitudinarios y se ha logrado cerrar entre 70 y 80 puntos solo en Maracaibo”.

Guanipa agregó que seguirán impulsando los trancazos, “procedemos a recorrer distintos puntos, para pulsar el ánimo de la gente, para seguir organizándonos en los Comités por el Rescate de la Democracia. Lo que estamos haciendo, es mantenernos en resistencia pacífica en contra de un Gobierno totalmente dictatorial. La gente sigue expresando su rechazo absoluto a la constituyente”.

En cuanto a las declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en las que afirmó que no se aceptará sabotaje en comicios de la constituyente el diputado afirmó que los venezolanos no permitirán dicho proceso, pues a su parecer, es violatorio de derechos constitucionales al no haber sido aprobado por el pueblo de Venezuela.

“Estamos haciendo todo lo posible para que antes del 30 de julio exista un acto de sensatez, de aceptar que la constituyente no está respaldada por los venezolanos. El 85% del país está negado a este proceso, porque el pueblo sabe que la constituyente es en su contra y le pregunto a Tibisay Lucena, ¿Que hará con el pueblo de Venezuela parado en los centros de votación ejerciendo su derecho? porque no puede haber constituyente sin pueblo. No permaneceremos en nuestras casas mientras intentan acabar con el país porque todos los venezolanos tenemos la responsabilidad de salir pacíficamente a impedir la constituyente”.

Afirmó que en el Zulia seguirá cumpliéndose a cabalidad la agenda de la Unidad Democrática y repudió los hechos de violencia suscitados en la entidad. “Hemos sido víctimas de una agresión innecesaria por parte de un Estado forajido que no queremos los venezolanos. Hemos llevado bombas lacrimógenas, perdigones, metras, ballenas, opresión y van 3 muchachos muertos. Seguirán intensificándose las acciones de protesta hasta que tengamos una solución pacífica y electoral a esta grave crisis que vivimos los venezolanos” sentenció

