“Gatillo alegre”, de vecino amable a asesino: Familiares de Johnny Acosta contaron los desesperantes minutos que vivieron

Javier José Rodríguez Bozo, “gatillo alegre” quien fue abatido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), junto a una comisión de Polimaracaibo, pocos minutos después que matara de varios disparos, a su vecino Johnny Antonio Acosta Parra, de 58 años, era muy amable con la víctima, así lo dieron a conocer sus familiares en medio del dolor y las lágrimas.

“Javier veía a Johnny en la calle caminando y le daba la cola en su carro”, sentenció uno de los parientes.

Un hijo de Johnny contó los desesperantes y terribles minutos que vivió junto a su familia en el hecho que le arrebató la vida a su padre. Según el joven Javier llegó tomado, a eso de las 8:30 de la noche a la casa de al lado, donde vive su hijo, ubicada en el sector El Cerro, barrio Villa Clara, cerca de la avenida 2 El Milagro.

A las 10 de la noche Javier Salió al patio y comenzó a hacer disparos al aire, situación que hizo que Johnny saliera a reclamarle para que no hiciera más tiros porque podría herir a un niño. Al hombre no le gustó el llamado de atención de su vecino y lo empezó a insultar, diciendole ?¿Vos me estáis retando?”. Allí mismo le propinó el primer disparo en la pierna izquierda.

Su hijo lo levantó y lo metió hasta la casa para que no fuese rematado, sin embargo, la locura del gatillero no culminó allí. Bajó el cerro y entró a la fuerza a la vivienda de de su vecino y al ver que le cerraron la puerta, metió la mano por la ventana y le dio el segundo disparo mortal por la espalda, regresándose a su casa como si nada.

El muchacho al ver a su padre moribundo, salió de la casa a pedir auxilio, pero se encontró al verdugo parado en la esquina y le dijo “pá donde vais vos, metete pá allá si no queréis que te mate a vos también”. Su maldad no cesó y con unos cuchillos carniceros intentó herir al joven.

Mientras el asesino huía hacia la avenida El Milagro, familiares de Johnny salieron con él en brazos, lo montaron en un carro y lo trasladaron al Hospital Central de Maracaibo, donde ingresó sin signos vitales.

Los parientes el hombre que solo pedía que no fuesen a causar daños a ningún niño de la comunidad, temen por su integridad física, ya que según ellos a la vivienda de Javier llegó su yerno armado.

Por su parte, los funcionarios dieron con el paradero de “gatillo alegre”en un terreno cercano al sitio del suceso. Al llegar le dieron la voz de alto, pero el hombre hizo caso omiso y con la misma arma con la que le quitó la vida a su vecino, abrió fuego contras las comisiones del Cicpc Y Polimaracaibo, resultando mortalmente herido.

