FVF: PDVSA es el único patrocinante de la Vinotinto Sub20 que está al día

Junio 12, 2017 - 8:50 pm

PDVSA apoya a la Vinotinto Sub20 con responsabilidad

Tras las distintas versiones que han sido publicadas en las redes sociales, la Federación Venezolana de Fútbol aclaró el cómo se originó la preparación de la selección nacional Vinotinto Sub-20 de cara al Campeonato Sudamericano Ecuador 2017 y la Copa del Mundo República de Corea 2017.

Jesús Bernardinelli, vicepresidente del máximo ente del fútbol venezolano y presidente de la delegación Vinotinto en la cita mundialista, reveló cómo fue el financiamiento del combinado nacional para prepararse de cara a los dos certámenes oficiales afrontados en el proceso que arrancó en agosto de 2015.

“La preparación de la selección sub-20 fue pagada por nuestros sponsors y el único sponsor que está al día es PDVSA, que el día cinco de marzo hizo su aporte, que es con el que se financian la sub-15, sub-17, sub-20 y la absoluta. Por lo tanto quiero aclarar que es falso lo que está circulando en las redes sociales, los pasajes para el Mundial fueron pagados por FIFA y las nueve personas adicionales que trajo el profesor Rafael Dudamel fueron pagados por la Federación Venezolana de Fútbol”, argumentó.

“La FVF es quien está pagando todos los gastos de todo el personal que viajó con nosotros. Ningún padre y representante da aportes, y Empresas Polar menos, porque no es sponsor de esta selección y por lo tanto no aportó nada, como quieren hacer ver”, añadió el directivo.

Bernardinelli desea que respeten a cada una de las selecciones nacionales y no la vinculen en política. “Quieren politizar a la Vinotinto y yo lo que hago es un llamado a todo el pueblo venezolano a que no politicemos a la Vinotinto, porque la Vinotinto es de todos, no es azul, roja, blanca o verde, es de todos. Nosotros lo que estamos haciendo es deporte y tenemos que agradecerle al gobierno su aporte, la atención que nos han dado, ellos nunca nos han pedido que nosotros digamos A o B, porque igual no estamos con lo que están en contra o favor del gobierno; nosotros no somos políticos, nuestra misión es hacer deporte y lo hemos demostrado, no queremos confundir una cosa con la otra”, manifestó.

Dudamel con Vinotinto Sub 2o por mucho tiempo: Asimismo, el directivo indicó el tiempo de duración del vigente contrato del seleccionador nacional. “El profesor (Rafael) Dudamel tiene contrato vigente con la FVF hasta el año 2022 como seleccionador de la sub-20 y la selección absoluta, es decir todo el próximo ciclo. La renovación fue firmada antes del inicio de la Copa del Mundo”, culminó.

Nota de Prensa