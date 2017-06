Florido: “No es viable formular una Constitución con el 10% de la población”

Junio 4, 2017 - 1:11 pm

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, dijo que “no es viable” formular una nueva Constitución con apenas el 10% de la población.

“Es un deber patriótico de los venezolanos impedir fraude Constituyente de Maduro. El 90% de los venezolanos rechaza este proceso que no es una Constituyente. Maduro no puede hacer una Constitución con 10% por ciento de la población, eso no es viable” dijo.

Florido arribó a Guanare, estado Portuguesa para juramentar al Frente en Defensa de Constitución, desde donde reiteró su rechazo al llamado presidencial ya que es un proceso “fraudulento”.

“El artículo 347 de la constitución obliga a Nicolás Maduro a consultar al pueblo y al no hacerlo esa Constituyente no tendrá ningún peso porque no fue convocada por el país”, argumentó.

El parlamentario explicó que ni presentando el 15 por ciento de los electores como iniciativa a una Asamblea Nacional Constituyente, ésta estaría convocada. “De todas formas hay que ir a una consulta para que se asuma la convocatoria”, agregó.

El también dirigente nacional de Voluntad Popular negó que líderes de oposición, entre ellos Lilian Tintori, se hayan postulado al proceso de Asamblea Nacional Constituyente.

“Eso lo dice la gente del oficialismo. Son perfectos en intentar dividir pero no lo han logrado. La Mesa de la Unidad sigue fuerte. Así como logramos los 112 diputados a la Asamblea, porque estábamos unidos, así vamos a detener la constituyente” dijo.

Noticia al Día/Nota de prensa