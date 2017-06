Filtran audio de Britney Spears cantando ‘Toxic’ sin efectos ¡Escúchala!

Junio 8, 2017 - 9:40 am

Para nadie es un secreto que el auto-tune puede salvar la carrera de los cantantes, pero por culpa de esto no obtienen el reconocimiento del público por poseer una majestuosa voz. Hace un par de días salió a la luz un video de la canción de ‘Toxic’ de Britney Spears interpretado por ella sin ningún arreglo.

Lo sorpresivo es que la carrera de Britney Spears ha estado llena de comentarios sobre su verdadera voz, incluso del uso excesivo de play back durante sus conciertos y con este audio, lejos de quedar en evidencia una ridiculez de canción -que es lo que muchos esperaban- la versión ha encantado ya que su voz al natural es genial.

Ha sido tanta la popularidad del audio de Britney Spears, que algunos fanáticos incluso aseguran que es definitivamente mejor que la versión final publicada en su disco “In The Zone”, del que salieron otros éxitos como “Me Against The Music” y “Everytime”.

