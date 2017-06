Fiebre vinotinto genera lágrimas de alegría en los zulianos

Junio 9, 2017 - 8:14 am

El Zulia se tiñó de vinotinto desde la mañana de este jueves con la clasificación de la selección nacional sub 20 a la final del Mundial de Corea del Sur.

La victoria de los criollos es una de las mejores alegrías que ha alcanzado el fútbol nacional en una Copa del Mundo. La afición zuliana se contagió de esta hazaña, y salió a comprar la franela de su selección en los diferentes locales de la ciudad.

La alegría en los zulianos se notaba en las calles, durante el día se observó a los fanáticos con las camisetas de sus jugadores favoritos de la selección. “Fue un partidazo, y lo mejor de todo fue que ganamos y vamos a jugar la final”, afirmó Francisco Astudillo. “El portero Wuilker Farínez es un fenómeno. Esas dos tapadas en la tanda de penales fueron sensacionales”.

Los marabinos confesaron que tuvieron que madrugar para ver el encuentro. “Yo no me podía perder este compromiso, y ya estaba despierta desde las 3:00 de la madrugada”, reveló la fanatica María González.

” No me he perdido ningún partido de los muchachos, y éste no iba ser la excepción”, destacó Astudillo, quien dijo que todos los miembros de la familia se pararon desde tempranas horas para ver el encuentro.

Las franelas se venden como pan caliente

La fiebre vinotinto ha provocado el incremento de las ventas de las franelas de nuestra selección en Maracaibo. La vendedora Yessica Nava explicó que las ventas en su local se han elevado en un 60%. “Regularmente se vendían 13 camisas, pero desde que llegó el Mundial sub 20 se llevan hasta 55 franelas diarias”, expresó la encargada de un puesto en la calle 74 con av. 8 Santa Rita. ” El día de hoy fue sensacional, desde tempranas horas llegaban los zulianos a buscar su franela”.

Luis Rincón fue uno de los muchos marabinos que admitió que la clasificación de la Vinotinto le sacó lágrimas de emoción. “No importa si el domingo quedan campeones mundiales, para nosotros ya son héroes”, expresó el joven estudiante de 22 años. “Soy vinotinto hasta la muerte”, concluyó.

