FIBA: Selección nacional femenina 3×3 viajó a Nantes para afrontar el Mundial

Junio 15, 2017 - 6:53 pm

La selección nacional femenina para FIBA 3×3 partió este jueves 15 de junio, con rumbo a Nantes, Francia, para participar en el Mundial de la especialidad que inicia este sábado.

La representación criolla competirá en el Grupo B ante Francia, Suiza, España, Turkmenistán. Estará conformada por las jugadoras Ivaney Márquez, Luisana Ortega, Thalía García y Siuly Marcano, todas con experiencia en ciclos recientes de la Selección Nacional Femenina.

El objetivo es sumar

Este torneo es importante debido a que sigue sumando puntos en el ránking FIBA 3×3, que será una disciplina olímpica en Juegos de Tokio en el año 2020, aprobado por el Comité Olímpico Internacional una semana atrás.

Venezuela (18 en el ránking FIBA 3×3) debutará el día sábado ante Suiza (7) a las 8:00 AM y posteriormente a España (10) a las 9:30 AM. Luego volverá a la acción el día lunes a las 9:50 AM ante Turkmenistán (15) y finalizará la primera ronda ante las locales, Francia (2), a las 11:00 AM (hora venezolana).

El equipo pudo realizar este viaje gracias al esfuerzo mancomunado de la Federación Venezolana de Baloncesto y Mindeporte.

comunicaciones FVB