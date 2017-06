Junio 26, 2017 - 9:39 am

El ex presidente brasileño Fernando Cardoso defendió la anticipación para febrero o marzo de las elecciones de 2018, previstas para octubre del próximo año, y así dar “legitimidad” al Gobierno acusado de corrupción, según publicó el sábado la prensa local.

El actual presidente, Michel Temer, quien está siendo investigado por corrupción, “podía llamar a las fuerzas políticas y anticipar la elección para dentro de ocho, nueve meses, para tener así legitimidad”, señaló Cardoso en declaraciones recogidas por la edición digital del diario O Estado de Sao Paulo.

Cardoso, uno de los líderes históricos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal formación aliada de Temer en el Gobierno, señaló que sería “gravísimo y nunca visto” si el procurador general de la República, Rodrigo Janot, eleva a la Corte Suprema una denuncia formal contra el actual jefe de Estado.

Temer es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal ya ha informado de que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante.

Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente.

“Es difícil para Lula recuperar el apoyo que perdió de la clase media. Él no representa más el sentimiento de esperanza en la época que me sustituyó”, apuntó Fernando Cardoso, quien entregó el poder en 2003 al ex líder sindical y candidato vencedor en las elecciones de 2002 abanderando al Partido de los Trabajadores (PT).

