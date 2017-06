Félix Hernández sigue dando pasos para su regreso a las Mayores

Junio 7, 2017 - 5:58 pm

Félix Hernández no ve la hora de reintegrarse a los Marineros. El sentimiento es mutuo en el clubhouse, la gerencia y las calles de Seattle.

Hernández dio un paso importante hacia esa meta al lanzar por Triple-A Tacoma ante los Reno Aces el martes. En su primera apertura de rehabilitación desde que ingresó a la lista de incapacitados el 26 de abril por una lesión en el hombro derecho, el as venezolano permitió cinco carreras – incluyendo un grand slam – en dos innings de labor.

No obstante, Hernández consiguió lo que él y el equipo querían, que era que el serpentinero lanzara sin contratiempo físico alguno. El veterano está programado para hacer otra salida de rehabilitación por Tacoma el domingo.

Hernández efectuó 50 pitcheos el martes, de los cuales 28 fueron strikes, a la vez que ponchó a dos bateadores y otorgó dos bases por bolas. Su recta alcanzó las 92 millas por hora y también tiró lanzamientos rompientes y cambios.

“Mi timing no estuvo bien”, dijo Félix Hernández. “No encontré mi ritmo, así que me sentí raro. Pero no tuve dolores. Eso es lo más importante”.

