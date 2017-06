Junio 17, 2017 - 6:36 am

Durante un evento realizado este viernes, el exministro y ahora candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Jesús Faría aseguró que, para lograr una victoria sobre la violencia, el chavismo debe “construir una nueva mayoría”.

“Aquí se ha dicho que la ANC es una propuesta que va en contra de la democracia, tenemos que derrotar eso, tenemos que ir al pueblo a buscar una nueva mayoría”, sostuvo el funcionario en el acto, en el que estuvieron presentes varios empleados del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

“La Constituyente está desplegada, se ha convertido en una propuesta que se consolida y que es sumamente exitosa. Después de más de dos meses de violencia terrorista por parte de la oposición que pretende sepultar la paz, observamos que el presidente Maduro está más consolidado que nunca frente al proyecto revolucionario que sigue avanzando”, dijo.

En el evento también estaba presente Juan Carlos Dugarte quien reiteró la importancia del diálogo y del debate como principal mecanismo de cara a las elecciones del próximo 30 de julio.

“Aquí se tiene que dar un diálogo, pero no el diálogo de cúpulas, aquí no hay pacto con la burguesía. Ellos no quisieron dialogar y fue por eso que el presidente Nicolás Maduro convocó a la ANC”, expresó.

Dugarte también se refirió a las próximas elecciones a gobernadores, pautadas para el 10 de diciembre de este año y envió un mensaje a la oposición, pidiéndoles que “no agarren una segunda ruta y que inscriban a sus candidatos para los comicios”.

Finalmente, el funcionario del Saime habló sobre el accionar de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a la que calificó como “indigna”, y añadió que es cuestión de tiempo para que sea reemplazada por parte de los diputados de la ANC. “Señora, usted dentro de unos pocos días será removida de su cargo”, exclamó.

Agencias