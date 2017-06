Todo un éxito el festival AFEZ en las categorías sub 6, 8 y 10

Junio 22, 2017 - 6:06 pm

El balón rodó en todo su andar el pasado sábado en toda la región zuliana, al celebrarse el primer festival de la Asociación de Fútbol de estado Zulia (AFEZ) en las categorías sub 6, sub 8 y sub 10 que se efectuaron en las canchas del liceo Jesús Enrique Lossada, La Popular, Giuseppe Pepino Costa y Centro Gallego.

Alrededor de 100 partidos se vivieron en la cuarta fecha del Torneo Adecuación de la AFEZ, donde los pequeños atletas gozaron dentro como fuera del campo de juego. En cada recinto deportivo había inflables que puso la asociación para el disfrute de los futbolistas.

Día familiar

Suying Olivares, máximo autoridad del ente del balompié regional, quedó satisfecha con esta actividad, donde representantes, padres y jugadores tuvieron un día familiar. Felicitó a los presidentes de los clubes, entrenadores y especialmente a los padres y representantes por apoyar este importante evento, sentenció Olivares.

La acción inició desde las 8:00 de la mañana con los compromisos de la sub 6. Talentos del Sur y Deportivo La Popular igualaron a cero goles, así posteriormente se siguieron disputando los compromisos hasta la victoria 5-1 del equipo femenino de Talentos del Sur frente a Deportivo Santa Bárbara.

