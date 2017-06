Exdefensora Gabriela Ramírez asegura que otros militantes se sumarán a rechazar la Constituyente

Junio 2, 2017 - 4:12 pm

La exdefensora Gabriela Ramírez aseguró que en los próximos días otras personas se sumarán al rechazo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Muchos compañeros de militancia me han expresado su preocupación por los términos y las formas como se pretende adelantar la elección de la Constituyente que no podría ser calificada en esos términos porque no tiene nada que ver son la soberanía popular”, expresó en conversación con Vladimir Villegas para su programa radial.

Señaló que en las actuales circunstancias de convulsión en la que se encuentra el país, la Constitución Nacional es el único punto de encuentro entre los venezolanos. “Lo que es una actitud bastante arriesgada querer desmantelarla”, expresó la exdefensora Gabriela Ramírez.

Noticia al Día / Unión Radio