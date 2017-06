Eveling de Rosales: No queremos Constituyente, pedimos respeto a la Constitución

Junio 29, 2017 - 8:25 pm

La dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Eveling de Rosales, caminó este jueves junto a cientos de zulianos que marcharon en Maracaibo hasta la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicada en la avenida Milagro Norte, en rechazo a la Constituyente Comunal impulsada por el Gobierno Nacional.

“Estamos aquí porque pedimos que cese la anarquía jurídica que acaba con las instituciones venezolanas. Una constituyente no resolverá los problemas de los ciudadanos. La muerte de más de 80 personas que salieron a luchar por cumplir sus sueños, no será en vano. No podemos permitir que se pierda el legado que nos dejaron nuestros libertadores. Queremos que se tome en cuenta a todos, pues no queremos una monarquía, no queremos que un solo hombre decida el destino de millones de venezolanos”, afirmó.

La líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) reiteró que los venezolanos están decididos a buscar un cambio de modelo de país, para que exista progreso, respeto y oportunidades para todos.

“Seguimos buscando un cambio de modelo de gobierno porque el actual está equivocado. Este modelo ha dilapidado nuestros recursos, ocasionando que hoy la gente muera por hambre, por falta de medicamentos o en manos del hampa en las calles. No queremos que las familias sigan desintegrándose porque los más jóvenes se están yendo a buscar un proyecto de vida en otros horizontes. Como madre, ciudadana y dirigente política, quiero que los hijos de Venezuela vuelvan a la patria que queremos y merecemos”, exclamó.

Trejo de Rosales recalcó que los venezolanos seguirán en las calles ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica hasta que sea restituido el orden constitucional y la democracia.

“Las madres de Venezuela estamos en la calle por la libertad de nuestros hijos. Yo crecí en democracia, tuve la oportunidad de estudiar, graduarme y tener mi casa. Hoy los jóvenes no pueden tener nada de eso, ni siquiera una profesión o un trabajo. Tenemos que volver a sembrar el campo, donde todo lo que tengamos sea producto de nuestro trabajo. Ese es el país que quiero, por eso seguimos luchando en las calles, diciéndoles a las rectoras del Poder Electoral que están equivocadas, que están apoyando un fraude electoral, pues no queremos constituyente, queremos que se respete la constitución”, enfatizó.