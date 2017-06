Eveling de Rosales: “Esta lucha no es de un grupo, es de todos los venezolanos”

Junio 12, 2017 - 4:33 pm

“La decisión de la gente es seguir en la calle unidos exigiéndole al gobierno que escuche a millones de venezolanos que decimos que esa constituyente comunal es inconstitucional”, así lo afirmó la dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Eveling de Rosales, tras caminar junto a la sociedad civil hacia los tribunales de Maracaibo, ubicados en la avenida El Milagro, en apoyo al recurso introducido por la Fiscal General de la República contra la Constituyente Comunal.

La líder de Un Nuevo Tiempo (UNT) remarcó que los ciudadanos venezolanos están en la obligación de velar por la vigencia de la Carta Magna.

“Nosotros entendemos que la Constitución de 1999 está vigente y por ella que estamos luchando, por ello continuamos en la calle de manera pacífica y cívica. Hemos entendido que esta lucha no es de un grupo, un sector o un partido en particular. Esta lucha es de todos los venezolanos contra el hambre, la falta de medicamentos, la falta de oportunidades que no se las han otorgado a los más jóvenes y se han tenido que ir a otras fronteras a buscar un proyecto de vida mejor”, expresó.

Trejo de Rosales insiste que el Ejecutivo Nacional tiene el deber y la responsabilidad de escuchar el clamor popular después de haber transcurrido más de dos meses de manifestaciones pacíficas.

“Tras 73 días protestas, le exigimos al gobierno que escuche las exigencias de la gente como es la libertad de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para que lleguen medicinas y alimentos al país, un cronograma electoral y respeto a la Constitución. El deseo de todos los venezolanos que es vivir en un país mejor y con oportunidades. No queremos que lleguen más armas, no queremos que se siga gastando el dinero de los venezolanos para comprar armas. Queremos que los cuerpos de seguridad no sigan haciendo uso abusivo de la fuerza”, enfatizó.

Noticia al Día