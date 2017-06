Estudiantes del Inces realizaron Expoventa de productos de higiene personal

Junio 19, 2017 - 1:04 pm

Un grupo de 55 estudiantes del Inces, Unidad Educativa del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, realizaron una expoventa de productos vinculados a los motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana: Farmaceútico y de Economía Comunal. La actividad se desarrolló en la sede administrativa de la institución ubicada en Maracaibo.

Mencionó Marbelis Jímenez, directora de la Unidad Educativa Inces, que los productos fueron fabricados por los participantes durante las clases recibidas en el Componente Laboral de Oficio, área de aprendizaje que forma parte del pénsum de la Modalidad de Educación de Jóvenes Adultos y Adultas.

En la exposición de los estudiantes del Inces se pudo observar productos como: crema analgésica, mentol, jabón pedilubio-manilubio ideal para personas con artritis, desodorantes, jabón liquido para el cuerpo, loción fortalecedora para pestaña, gelatina para el cabello, antibacterial, rubor, champú para perros, repelente para mosquito, suavizante para la ropa, pinolín, exfoliante facial, cloro jabonoso y doméstico.

Algunos productos como la crema perfumada, el fortalecedor de pestaña y el antibacterial fueron elaborados por los estudiantes en presencia del público. Al hacerlo explicaban el proceso y respondían las interrogantes de los espectadores.

Hablan los estudiantes del Inces

Yohasnery Peñaloza de 27 años y madre de tres niños comentó que está vendiendo por su sector los productos que aprendió hacer. “Gracias a Dios, se incluyó el Componente Laboral dentro del pensum del bachillerato, esto me ha dado la oportunidad de obtener ingresos para mi familia, esto es posible, gracias al nuevo diseño curricular”, atestiguó Peñaloza.

Del mismo modo, Carmen García, de 22 años enfatizó que el aprendizaje obtenido generará ahorro familiar y contribuirá a su vez a mejorar la calidad de vida de cada uno de los participantes. Muy sonriente confiesa Gabriel Molina de 16 años: “yo no quería estudiar.Me inscribí por un amigo que lamentablemente no pudo seguir. Yo no me imaginaba que podría aprender hacer productos de aseo personal en el bachillerato. Menos mal que acepté venir a estudiar al Inces. Ahora invito a los muchachos que viven por mi casa a que se inscriban.”

Con esta experiencia, estos jóvenes demostraron que en Venezuela si es posible producir, pero es necesario creer que si se puede, armarnos de conocimientos, deslastrarnos de las falacias de que lo hecho en nuestro país no sirve y por último, atrevernos a hacerlo, dijo una de las estudiantes del Inces.

Nota de Prensa