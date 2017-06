Esta modelo tiene una mutación genética única y es un éxito en las pasarelas (Fotos)

Junio 7, 2017 - 1:45 pm

Melanie Gaydos, de 28 años, es hoy día un nombre reconocido en la industria de la moda de Nueva York, donde se formó en el Pratt Institute de esta ciudad para estudió licenciatura en Bellas Artes.

Melanie padece displasia ectodérmica, un desorden genético que ocasiona un desarrollo anormal en varias partes del cuerpo. Quienes lo padecen suelen tener piel muy blanca y fina, pelo escaso y delgado (a veces inexistente), pocos dientes o ninguno, y uñas con aspecto distinto al normal.

Muchos defectos en genes pueden causar displasias ectodérmicas. La forma más común de displasia ectodérmica generalmente afecta a los hombres. Otras formas de la enfermedad afectan a hombres y mujeres por igual.

Otros síntomas de esta enfermedad incluyen la poca tolerancia al calor, ausencia de lágrimas y/o sudor y visión deficiente. Afecta a una de cada 100 mil personas aproximadamente y no tiene cura.

Melanie Goydos nunca supo exactamente qué anomalía fue la que le marcó la vida, pero recientemente una prueba genética le confirmó que fue, concretamente un cambio en el gen TP63.

Este cambio no es una variación normal, sino algo nunca antes observado, una nueva forma de displasias ectodérmica.

Desde hace 4 años, Melanie Gaydos decidió dedicarse a aquello que más le gustaba: ser modelo, lo que le valió para romper con muchos estereotipos que todavía hoy vemos en el mundo de la moda.

Esta mujer siempre soñó con ser grande, según dijo a Yahoo. “Siempre quise estar en una valla o en una pantalla de cine”. Melanie Gaydos se dedicó a hacer autorretratos, que le ayudaron a aceptar sus diferencias y descubrir su propia belleza.

“Empecé a modelar no por otros, sino por mí. Pero lo que me he dado cuenta es que al hacerlo por mí, inspiro a otras personas a sentirse más cómodas consigo mismas”.

Pero su vida no fue fácil. Melanie contó una vez que a los 16 pasó por una fuerte depresión, llegando incluso a tener intenciones de suicidarse, “no sabía lo que era estar viva hasta los 18”, dijo. “Ahora soy modelo, actriz y viajo por el mundo”, agregó, “y me siento bella”, puntualiza.

El Instagram de Melanie Gaydos está repleto de obras fotográficas que la muestran en distintos ambientes que resaltan sin medida su peculiar belleza.

Agencias/Noticia al Día